سائق يشعل النار في حافلة تقل أطفالا... ويصرخ: سأرتكب مذبحة

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الإيطالية، أن سائق حافلة تقل تلاميذ مدرسة، أضرم فيها النار اليوم الأربعاء، احتجاجا على غرق مهاجرين في البحر المتوسط.

ووفقا لما ذكرته "فوكس نيوز"، نجا جميع الأطفال قبل أن تلتهم النيران الحافلة، كما كشفت السلطات أن السائق إيطالي من أصل سنغالي.

وقال ماركو بالميري المتحدث باسم الشرطة، إن السائق قال عقب القبض عليه: "أوقفوا الموت في البحر، سأرتكب مذبحة".

وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع إخبارية إيطالية السائق وهو يصدم الحافلة بسيارات على طريق سريع قبل أن تشتعل النيران.

وشوهد الأطفال يركضون بعيداً عن الحافلة وهم يصرخون، كما قال أحد الأطفال إن السائق هدد بسكب البنزين عليهم وإشعال النار.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن بعض الأطفال تم نقلهم إلى المستشفى كإجراء وقائي، لإصابتهم بكدمات أو حالات صدمة، لكن لم يصب أحد بجروح خطيرة.

وكشفت تقديرات الأمم المتحدة، أن نحو 2297 مهاجرا غرقوا أو فقدوا في البحر المتوسط عام 2018 أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.