بعد تغيير اسم المدينة... كازاخستان تتحدث عن مصير استانا

الأربعاء, 20 آذار 2019 الساعة 21:26 | سياسة, عالمي

بعد تغيير اسم المدينة... كازاخستان تتحدث عن مصير استانا

جهينة نيوز:

تحدث نائب وزير الخارجية الكازاخي، مختار طليوبريدي، اليوم الأربعاء، عن مصير اسم عملية أستانا في كازاخستان لتسوية الوضع في سوريا.

وقال طليوبريدي للصحفيين: "عملية أستانا حصلت على اسمها، لذلك صيغتها بالتأكيد ستستمر تحت نفس الاسم، ولكن في عاصمة كازاخستان، نور سلطان".

هذا واقترح الرئيس الجديد لكازاخستان، قاسم زومارت توكايف، اليوم الأربعاء، إعادة تسمية عاصمة الجمهورية، أستانا، إلى "نور سلطان" على شرف أول رئيس للبلاد، نور سلطان نزاربايف.

وكان رئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزاربايف، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه سيتخلى عن مهام منصبه اعتبارا من اليوم 20 آذار/ مارس.


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