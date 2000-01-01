الاتحاد الأوروبي يغرّم "غوغل"

جهينة نيوز:

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء تغريم شركة "غوغل" بـ1.49 مليار يورو لانتهاكها قواعد المنافسة الأوروبية بممارساتها الإعلانية.

ونقلت بلومبرغ عن مفوضة الاتحاد الأوروبي للمنافسة، مارغريت فيستاغر قولها، إن "غوغل" منعت المنافسين من التنافس والابتكار بشكل عادل في سوق الإعلانات عبر الإنترنت".

وأضافت: "عززت الشركة هيمنتها في إعلانات البحث عبر الإنترنت وحمت نفسها من المنافسة عبر فرض قيود تعاقدية غير عادلة على مواقع الأطراف الثالثة، وهذا غير قانوني بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي غرامة مالية على عملاق الإنترنت "غوغل"، فقد غرمها بخمسة مليارات دولار لإجبارها الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد"، على استخدم تطبيقاتها المتعلقة بالبحث وتصفح الإنترنت