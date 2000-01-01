روسيا تخطط لبناء قاعدة على سطح القمر

جهينة نيوز:

أعلن المدير التنفيذي لبرامج الرحلات الفضائية المأهولة في وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” اليوم عزم روسيا بناء قاعدة على سطح القمر.

ونقل موقع روسيا اليوم عن سيرغي كريكالوف وهو أحد رجال الفضاء الروس قوله: “يتوجب علينا حاليا إجراء الرحلات الفضائية إلى القمر حتى عام 2030 وبعد هذا العام سيكون علينا المباشرة ببناء هذه القاعدة”.

ورجح كريكالوف أن تكون القاعدة في بداية الأمر صغيرة لاستقبال زيارات قصيرة الأجل إلا أنها فيما بعد قد ستستقبل المزيد والمزيد من رواد الفضاء.

وكان رئيس المكتب الإعلامي لشركة روس كوسموس فلاديمير أوستيمينكو أعلن للصحفيين في وقت سابق أن الشركة ستقوم في أقرب وقت بإرسال بعثة إلى القمر.