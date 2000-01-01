مجلس الشعب يهنئ أمهات ومعلمي سورية بعيدهم ويناقش قضايا خدمية

جهينة نيوز:

هنأ مجلس الشعب في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس معلمي وأمهات سورية في عيدهم.

وفي كلمته أكد صباغ أن عيدي الأم والمعلم العربي يحملان رموزا كثيرة تدل على عطاء نوعي في كل مضامينه مشدداً على أن الأم والمعلم كليهما يحملان رسالة مقدسة هي رسالة بناء الإنسان ولافتا في الوقت ذاته إلى التضحيات التي قدمها أبناؤءهم خلال سنوات الحرب على سورية.

كما ناقش أعضاء المجلس عددا من القضايا الخدمية منها ضرورة الإسراع بإعادة تأهيل ساحة العباسيين وفتح الطريق المتاخم للملعب في الساحة وزيادة عدد المراكز الامتحانية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق لـ 26-3-2019.