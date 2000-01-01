الرئيس الأسد يستقبل وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة بيتر ماورير رئيس اللجنة

جهينة نيوز

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة بيتر ماورير رئيس اللجنة.

وبحث الرئيس الأسد خلال اللقاء التعاون القائم بين الحكومة السورية والصليب الأحمر لمواجهة التحديات الإنسانية التي تواجه السوريين في عدد من القطاعات بفعل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية، وضرورة تضافر الجهود بين الطرفين وإزالة أي عقبات قد تعترض التعاون بينهما بهدف وصول المساعدات لمستحقيها، خاصة وأن استعادة الأمن في معظم المناطق السورية تسهل عملية تلبية احتياجات المواطنين واعادة تأهيل المناطق المتضررة لتمكين أهاليها من العودة والاستقرار فيها.

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