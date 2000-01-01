ميليشيا "قسد" تحاصر ارهابيي "داعش" شرقي الفرات

جهينة نيوز

ذكرت وكالة "هاوار" أن اشتباكات قوية تدور في هذه الأثناء في منطقة "الباغوز الصغيرة"، الواقعة جنوب شرق الباغوز على الحدود السورية العراقية، بين مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" وارهابيي "داعش" منوهة بأن "الباغوز الصغيرة" تعد آخر معقل لداعش في الباغوز .

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" مساء امس الثلاثاء إن "الاشتباكات مع المتشددين عند نهر الفرات مستمرة في جيوب متفرقة".

ويعتبر المراقبون أنه على الرغم من أن السيطرة على الباغوز القريبة من الحدود مع العراق، تمثل نقطة تحول مهمة في الحرب في سوريا على تنظيم "داعش"، إلا أن تهديد التنظيم لم ينته بعد.