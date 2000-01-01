الارهابيون يعتدون بالقذائف الصاروخية على بلدة الرصيف في ريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

استهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي صباح اليوم بعدد من القذائف الصاروخية منازل الأهالي في بلدة الرصيف التابعة لناحية قلعة المضيق في منطقة السقيلبية بالريف الشمالي.

وتسببت الاعتداءات الإرهابية بأضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات دون وقوع إصابات بين المواطنين.

إلى ذلك بينت سانا ان وحدات الجيش العاملة بالريف الشمالي ردت على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية وصليات صاروخية دمرت خلالها عدداً من منصات الإطلاق وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.