بالصور.. ولادة أثقل طفلة في العالم بوزن 6 كيلو غرام

جهينة نيوز

في حادث نادر أنجبت أم أمريكية طفلة عملاقة بوزن غير مسبوق، حيث يتعادل وزن الطفلة مع وزن كرة بولينغ، وبذلك سجلت الطفلة رقم قياسي عالمي جديد.

وبلغ وزن الطفلة هاربر باكلي حديثة الولادة 15 رطلاً أي ما يعادل 6 كيلو غرام، في حين أكدت الأم أن عملية الولادة كانت أصعب شيء تمر به في حياتها.

كما وصفت الأم هذا الألم بأنه يشبه اصطدام شاحنتين بها في نفس اللحظة، حيث كانت ولادة عنيفة، أما عن فترة الحمل فكانت تشكو الأم دائمًا أنها تشعر وكأن الطفلة تقف على صدرها.

وتعد هاربر أثقل طفلة فتاة في العالم، أما أثقل طفل ولد على الأطلاق كان يبلغ وزنه 10.2 كيلو غرام، لذا تم وضع الطفلة في وحدة للعناية المركزة إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من مراقبة مستويات السكر والأكسجين لديها.

الجدير بالذكر أن الطفلة العملاقة هاربر أثقل طفلة تولد في أمريكا منذ 33 عام تقريبًا.