رغم الحظر الاميركي عليها ايران مكتفية ذاتيا في انتاج القمح!

جهينة نيوز

اعلن وزير الزراعة الايراني محمود حجتي ان ايران حققت الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح فضلا عن انتاج مليوني طن من السكر خلال العام الايراني الحالي الذي ينتهي اليوم رغم اجراءات الحظر

الاميركية الجائرة.

ونقلت وكالة انباء فارس الايرانية عن حجتي قوله ان القطاع الزراعي حقق خطوات كبيرة من اجل ضمان الحد الاقصى للامن الغذائي للمجتمع الايراني واستدامة الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح والمحاصيل الاستراتيجية الاخرى مشيرا الى تحقيق رقم قياسي عبر انتاج مليوني طن من السكر وتحقيق نجاحات كبيرة كمية ونوعية في منتجات البستنة والمحاصيل الزراعية.

وأضاف حجتي ان هذه النجاحات تأتي في سياق تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم والارتقاء بالانتاجية على الرغم من حدوث ازمات ومشاكل التغييرات المناخية اضافة لاجراءات الحظر المعادية التي فرضتها

الحكومة الاميركية.