روسيا تحطم الرقم القياسي العالمي في مسابقة التزلج الفني الزوجي على الجليد

جهينة نيوز

حققت روسيا رقما قياسيا عالميا في مسابقة البرنامج القصير ببطولة العالم للتزلج الفني الزوجي على الجليد المقامة في مدينة سايتاما اليابانية.

وذكر موقع روسيا اليوم أن الثنائي الروسي يفغينيا تاراسوفا وفلاديمير موروزوف تمكنا من تحقيق 21ر81 نقطة ليحطما بذلك الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الثنائي الصيني سوي ون جينغ وهان تسون بـ24ر79 نقطة والذي احتل المركز الثاني في البطولة.

وجاء في المركز الثالث الزوجي الصيني بنغ تشنغ وجين يانغ بـ51ر75 نقطة فيما احتل الزوجي الروسي ناتاليا زابياكو وألكسندر إنبرت بـ 96ر73 نقطة المركز الرابع.

وتستضيف مدينة سايتاما من الـ 18 من آذار الجاري ولغاية الـ 24 منه منافسات بطولة العالم للتزلج الفني على الجليد.