الكشف عن أسباب تنحي رئيس كازاخستان نزارباييف!

جهينة نيوز

اعتبر قاسم جومارت توكاييف، الذي تولى مؤقتا رئاسة كازاخستان اليوم أن استقالة نور سلطان نزارباييف، أملتها عليه اعتبارات اهتمامه العميق بمستقبل البلاد.

وقال الرئيس المؤقت لكازاخستان أثناء مراسم أداء اليمين في البرلمان اليوم الأربعاء: "كان هذا القرار الطوعي من زعيم الأمة دليلا مقنعا على عظمته كشخصية سياسية على الساحة العالمية وذات حجم تاريخي. لقد أملت هذا القرار عليه اعتبارات النظام الأعلى، واهتمامه العميق والحقيقي بمستقبل دولتنا، مع كل إنجازاته ونجاحاته، وقبل كل شيء، تحقيق الاستقلال المقدس، لجمهورية كازاخستان الذي تدين به قبل أي شخص آخر للرئيس نور سلطان نزارباييف".

ووقع الرئيس الكازاخي نازارباييف يوم أمس الثلاثاء، مرسوم استقالته من منصب رئيس الجمهورية اعتبارا من اليوم الأربعاء 20 مارس.

ووفقا للدستور، انتقلت صلاحيات رئيس كازاخستان إلى رئيس مجلس الشيوخ قاسم جومارت توكاييف.

المصدر: إنترفاكس