فايننشال تايمز: السعودية تصرف المزيد من الاموال في محاولة لتحسين صورتها

جهينة نيوز

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ان صندوق الاستثمارات العامة التابع للسعودية استعان بخدمات شركة علاقات عامة مقرها نيويورك وذلك لتحسين صورته بعد الادانات الدولية الواسعة التي تعرض

لها اثر جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده باسطنبول في تشرين الاول الماضي.

وحاك النظام السعودى روايات عدة متناقضة حول جريمة مقتل خاشقجي أثارت انتقادات وتشكيكا دوليا واسعا ولجأ الى محاولة تضليل الرأي العام وابعاد الانظار عن تورط مسؤوليه وفي مقدمتهم ولي العهد

محمد بن سلمان عبر الاعلان عن محاكمة صورية لعدد ممن هم ضالعون في الجريمة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أعده الكاتب /أندرو انغلاند/ ان الصندوق الذي يدير أصولا قيمتها تزيد على 300 مليار دولار ويرأسه ابن سلمان وقع عقدا تبلغ قيمته 120 الف دولار شهريا مع شركة /كارف كوميونكيشنز/ في شباط الماضي وذلك وفقا لوثائق وزارة العدل الامريكية.

وذكرت الصحيفة أن الشركة كلفت بتعزيز سمعة وصورة صندوق الاستثمارات العامة السعودي وكبير مسؤوليه.

وسبق للعديد من التقارير والمحللين أن تحدثوا عن تهور ابن سلمان وسياساته الفاشلة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تقود السعودية نحو انحدار اقتصادي وسياسي خطير حيث يتورط في مغامرات خارج بلاده تقود الى عواقب وخيمة مثل دعمه التنظيمات الارهابية في سورية اضافة الى دفعه باتجاه العدوان على اليمن والذى أدى الى مقتل عشرات الاف اليمنيين ومعاناة هذا البلد من كارثة انسانية.