لاعب كرة سلة يحقق رقما قياسيا

جهينة نيوز

سجل جيمس هاردن لاعب هيوستن روكتس 31 نقطة، يوم امس الثلاثاء في مباراة فريقه ضد أتلانتا هوكس، والتي انتهت بفوز الروكتس بنتيجة 121-105.

واستطاع هيوستن بهذا الفوز ضمان تأهله إلى المرحلة الإقصائية "البلاي أوف"، بوصوله إلى الفوز 45 له في المسابقة هذا الموسم، مقابل 26 خسارة.

وحقق نجم الفريق الأول هاردن رقما مميزا خلال هذا اللقاء، بكونه أول لاعب في تاريخ دوري الـNBA يستطيع تسجيل 30 نقطة أو أكثر ضد جميع الفرق المنافسة، ويبلغ عددها 29 فريق.

كما أنه وصل إلى المباراة رقم 49 هذا الموسم، والذي يستطيع فيها تسجيل أكثر من 30 نقطة.

وأصبح لدى جيمس هاردن 74 مباراة في مسيرته يسجل فيها (+30 نقطة | +10 اسيست)، وفقط ثلاث لاعبين لديهم مباريات أكثر منه بنفس الأرقام وهم:

— أوسكار روبيرتسون 230 مباراة

— ليبرون جيمس 77 مباراة

— نيت أرتشيبالد 76 مباراة.