توكايف يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لكازاخستان

جهينة نيوز

أدى الرئيس الكازاخستاني الجديد قاسم جومارت توكايف، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام شعب الجمهورية.

وقال توكايف: "أقسم أن أخدم الشعب الكازاخستاني، والتزم التزاما صارما بالدستور والقانون الكازاخستاني، وأضمن حقوق وحريات المواطنين، وأؤدي بحسن النية واجبات رئيس جمهورية كازاخستان المسندة إلي".

وبتأديته اليمين، أصبح توكايف رئيسا لكازاخستان لما تبقى من فترة الرئيس المنتخب نور سلطان نزاربايف، والتي تنتهي في أبريل/ نيسان 2020.

وكان الرئيس الكازاخي، نور سلطان نزاربايف، أعلن أمس الثلاثاء، أنه قرر الاستقالة من منصبه وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ قاسم ــ جومارت توكايف، حتى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال الرئيس الكازاخي المستقيل على الهواء في إحدى قنوات الجمهورية: "اتخذت قرارا بإنهاء سلطاتي كرئيس". وتابع قائلا: "سأبقى رئيسا لمجلس الأمن، الذي يتمتع بسلطات جادة. وسأبقى رئيسا لحزب "نور أوتمان"، وعضو في الهيئة الدستورية، بمعنى أنني سأبقى معكم".

بدوره، أكد المكتب الإعلامي للرئاسة الكازاخية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الكازاخي نورسلطان نزاربايف، ناقشا هاتفيا خطط استقالة الرئيس الكازاخي واتفقا على مواصلة الاتصالات. وجاء في بيان المكتب الإعلامي: "رئيسا الدولتين تحدثا حول قرار وقف تنفيذ صلاحيات رئيس جمهورية كازاخستان نورسلطان نزاربايف اعتبارا من 20 مارس من عام 2019".