بالصور.. بوابة الجحيم في لقطات جوية

جهينة نيوز

نشر موقع ذا صن لقطات جوية مذهلة لحفرة مشتعلة بالنيران لأكثر من 40 عاما والمعروفة بـ”بوابة الجحيم”.

التقط المصور اليساندرو يبلجيجوسو الصور المذهلة لحفرة الجحيم الموجودة في صحراء كاراكوم في تركمانستان التي لم تنطفئ نيرانها لأكثر من 40 عاما.

وقال المصور إن القصة وراء اشتعال الحفرة ترجع إلى زمن الاتحاد السوفيتي عندما كان الروس يبحثون عن الغاز الطبيعي في الصحراء، وأدت بعض الحسابات الخاطئة إلى سقوط الآلات، ومع تدفق الغاز في الجو، كان الخيار الأفضل إشعال النيران حتى لا تتأثر القرى المحيطة بغاز الميثان وتجنب الإضرار بالبيئة والكائنات الحية على أمل أن تستهلك النار الغاز خلال عدة أيام، ولكن لم تنقطع عنها النيران منذ ذلك الحين حتى الآن.

يقع حقل الغاز الطبيعي في منطقة درويزفي تركمانستان ويمتد تحت بحر قزوين، ويقدر محتوى الحقل من الغاز بنحو 8 بليون متر مكعب، أي أنه رابع أكبر حقول الغاز التي عثر عليها في العالم.

ويبلغ قطر الحفرة 70 مترا، وعرضها 60 مترا، وعمقها نحو 20 مترا.