حنان ترك تعود للسينما وتثير جدلا واسعا في مصر!

جهينة نيوز

بعد اعتزالها الفن لـ7 سنوات، تعود الفنانة المصرية حنان ترك للمشاركة بالأداء الصوتي في فيلم جديد يحمل اسم "النداهة".

وتدور أحداث الفيلم حول الطبيب الشاب "هارون"، الذي ذهب للريف البعيد ليعيش على ذكريات حبيبته المفقودة، فيقع في مواجهة أسطورة النداهة.

عودة حنان ترك أثارت جدلا واسعا بين مستخدمي الشبكات الاجتماعية، إذ تصدر اسم الفنانة المصرية أمس الثلاثاء موقع تويتر، ليحل في المركز الأول بين الوسوم (الهاشتاغات) المتصدرة الموقع.

وواجه قرار الفنانة حالة من الهجوم والجدل وبعض التأييد، فقال أحد مستخدمي تويتر: "فيلم هتستخدم فيه صوتها بس، أنا شايفه أن هى مش تنازلت عن مبدأها خالص بالعكس هى متمسكه بيه جدا".

وقال مستخدم آخر منتقدا قرار العودة: "يا جماعة مش الحمد لله ربنا تاب علينا من الأخت الفاضلة حنان ترك.. مهو يا تسيبوا الفن يا تعملوا فن بجد".

وقال حساب ثاني: "حنان ترك يقال رجعت بصوتها وحتى لو رجعت كلها على بعضها.. فين المشكلة؟ المهم تقدم حاجة هادفة نظيفة وتفضل متمسكة بحجابها.. اوعي تلبسي باروكة زي المجانين اللي عملوها.. هعضك يا حنو".

بينما عبر البعض عن فرحتهم بعودة الفنانة المصرية إلى السينما، وقال أحد مستخمي تويتر: "انتى ممثلة موهوبة بالفطرة والناس كلها بتحبك بس بلاش ترجعي للفن بمظهر غير لائق عشان هاتخسري كل الناس دي".

فيلم "النداهة" هو الفيلم من نوعه في صناعة السينما الصوتية في مصر والعالم العربي ويعتمد على خلق مؤثرات صوتية ودرامية تضع المستمع في جو مشوق من الاثارة والاستمتاع والترقب

ويشارك حنان ترك بطولة فيلم "النداهة"، هاني عادل وعمرو القاضي ولبنى ونس، وهو من تأليف وإخراج خالد المهدي.

"النداهة" من إنتاج mediaO2 أول مؤسسة عربية في الشرق الأوسط في إنتاج الدراما الصوتية بتقنية ومؤثرات صوتية فريدة.

وغابت حنان ترك عن السينما منذ عرض فيلم "المصلحة" عام 2012 مع أحمد السقا وأحمد عز.

ويرى البعض أن القرار يأتي تمهيدا لعودة الفنانة إلى التمثيل وذلك على غرار الفنانة حلا شيحة، لتنضم إلى عدد من الممثلات اللاتي قررن التخلي عن الحجاب والعودة إلى الشاشات.

لكن، للفنانة المصرية العديد من التصريحات، التي قالت فيها إنها لا تفكر فى العودة على الأقل في الوقت الحالى.

وفي أغسطس/آب 2012، وخلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج "أنا والعسل"، على قناة "الحياة" المصرية أعلنت حنان اعتزالها الفن رسميا قائلة:

"أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى يعني "أخت تريز" المسلسل الأخير ليا في التمثيل".

وأضافت: "أنا النهاردة وعلى الهوا بقول إني اعتزلت التمثيل تماما النهاردة لوجه الله الكريم عشان الصراع اللي جوايا يطلع لأن أنا لا عارفة أعمل فن بشكله المظبوط ولا عارفة أرضي ربي في حجابي".

وتابعت: "أنا الصراع مش هقدر أعيش بي كتير ولما اتحط الاثنين قدام بعض كنت لا يمكن اختار إلا رب العالمين فأنا حقيقي مرتاحة جدا لأن في الأخر لا يصح إلا الصحيح ميقدرش البني أدم من جواه يبقى عايش في صراع وهو لا قادر يكون فنان ولا محجب ومحتجب لرضى رب العالمين وإن شاء الله أنا هبقي راضية".

يذكر أن آخر أعمال حنان ترك الفنية مسلسل "الأخت تريز"، من إنتاج عام 2012، الذي أعلنت بعده اعتزال الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج "أنا والعسل".