انتقال هيئة الأوراق والأسواق المالية لمقر السوق الدائم في يعفور خلال شهرين

جهينة نيوز

قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية في تصريح خاص للثورة إن الهيئة والسوق جاهزتين للانتقال إلى المقر الجديد في منطقة يعفور في ريف دمشق بعد موافقة مجلس الوزراء وتأمين التمويل اللازم لذلك، حيث بدأتا ومنذ أسبوعين بعمليات استكمال إكساء البناء الجديد مع الإجراءات الفنية واللوجستية كافة اللازمة للانتقال.

وأضاف أن مباشرة العمل في المقر الجديد سيكون على أبعد تقدير خلال شهرين من تاريخه، مشيراً إلى المنعكسات الإيجابية التي ستحسن البنية التحتية واللوجستية لعمل البورصة عبر جمع البورصة مع الهيئة في مقر واحد إضافة للشركات المدرجة التي لديها مراكز في نفس المبنى.

ونوه أن العمل في المقر الدائم للسوق في يعفور بدأ خلال عام 2008 وخلال عام 2011 تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكن العمل توقف فيما بعد نتيجة الحرب التي تعرضت لها البلد.

وفي سياق متصل انخفض حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة يوم أمس حيث تم تداول 36 ألف سهم موزعة على 62 صفقة بقيمة تداولات بلغت 25 مليون ليرة.