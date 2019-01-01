شركة فرنسية متهمة بدعم تنظيم "داعش" بمواد لتصنيع الصواريخ عبر تركيا

جهينة نيوز

رفعت عدة شركات شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد شركة "تيريوس" الفرنسية، متهمة إياها بتوريد المواد التي استخدمها تنظيم "داعش" لصناعة الذخيرة.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر قضائية بأن الحديث يدور عن توريدات مادة السوربيتول التي يمكن استخدامها لإنتاج الوقود لقذائف صاروخية غير موجهة.

أشارت الجهات التي قدمت الشكوى، إلى أنه بعد تحرير الموصل في عام 2016 عثر على مستودع تابع لـ "داعش" كان يحتوي على عشرات الأكياس من السوربيتول، وعليها شعار شركة "تيريوس".

و وجهت إلى الشركة الفرنسية اتهامات بالمساعدة في ارتكاب أعمال إرهابية ودعم الإرهاب.

و اعترفت الشركة بأن شحنة السوربيتول تابعة لها بالفعل. وذكرت أنها قامت بتوريد 45 طنا من هذه المادة إلى تركيا، وفقد أثرها فيما بعد، وفي وقت لاحق تم العثور على هذه المادة في المناطق التي سيطر عليها "داعش" في سوريا.

واتهم أصحاب الشكوى الشركة الفرنسية كذلك بأنها قامت بتوريد المادة إلى سوريا مرتين في عام 2017، أي بعد العثور على هذه المادة لدى "داعش"، وبالتالي كانت تزود بها الجماعات الإرهابية بشكل متعمد.

من جهتها، زعمت الشركة أن جميع توريداتها إلى سوريا كانت شرعية، وأوقفت بعد أن علمت "تيريوس" باستخدام مادة السوربيتول لغير أغراضها. واعتبرت الشكوى المرفوعة ضدها محاولة لاستهداف الشركة.