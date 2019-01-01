عشرات الشركات في معرض بلاستكس 2019 بمدينة المعارض

جهينة نيوز:

انطلقت على أرض مدينة المعارض مساء اليوم فعاليات معرض سورية الدولي للصناعات البلاستيكية الأول “بلاستكس 2019” بمشاركة عشرات الشركات السورية وشركات من سبع دول عربية وأجنبية.

ويشكل المعرض الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤاتمرات على مدى أربعة أيام منصة للقاء شركات الصناعات البلاستيكية لعرض منتجاتها وخدماتها ويضم طيفا واسعا من المنتجات النهائية والمواد الخام الأولية الخاصة بصناعة البلاستيك والمواد الكيميائية والآلات المستخدمة في هذه الصناعة والتجهيزات الصناعية المساعدة وأجهزة التحكم الحرارية والهيدروليكية وخطوط الإنتاج.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل اعتبر أن المعرض مكان جيد للقاء رجال الأعمال والشركات بهدف الوصول إلى أفضل النتائج على مستوى كل قطاع مشيرا إلى عودة كثير من الشركات التي كانت متوقفة خلال الأزمة للمساهمة في إعادة الإعمار وخاصة مع توفر البيئة المناسبة للاستثمار في مختلف القطاعات.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم حلاق بين الحاجة الماسة لهذه المعارض التخصصية التي تظهر تطور كل الصناعات التي تضاهي بمنتجاتها المنتجات الأجنبية والجاذبة للمستهلك.

وأكد محمد بكر المدير التنفيذي لشركة الاتحاد للبلاستيك أنه ستكون هناك انطلاقة قريبة للعديد من الشركات الصناعية والتوسع بعملها مترافقة مع باقي الأنشطة الاقتصادية ما يتطلب استثمارات أوسع في هذ المجال.

بدوره بين مدير عام الشركة المنظمة للمعرض خلف مشهداني أن المعرض هو الأول من نوعه في هذا التخصص بمشاركات خارجية من مصر والعراق والسودان والإمارات والصين وغيرها وهو يهدف إلى تسليط الضوء على الشركات العاملة في هذا المجال في سورية والدول المجاورة ولتحقيق الاستفادة عبر تبادل الخبرات وإجراء التعاقدات بما يسهم في تلبية احتياجات عملية إعادة الإعمار في سورية.

سانا