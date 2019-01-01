أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران

مولود اليوم3/20: تعبر عن رفضك للظلم بروح الدعابة، تسخر من الجميع ماعدا نفسك، قوي ومندفع، ناجح في مجال المحاماة ، تحب تغيير عملك وتميل لأعمال الشهرة، تحب مجادلة و الوعظ، متطلب بالحب تبرر أخطائك، الفترة القادمة انفراجات نفسية وقفزة نوعية طريق مفتوح لفكرة عدم الأخطاء وخاصةً مع الشريك، عام للتغييرات، خلال نصف الثاني من السنة تعيش بعض المشاكل المادية عليك الصبر وحاول أن تستغل وتأخذ فرصتك المتاحة، سنة ظروفها متنوعة، للبعض ولادة طفل، للبعض زواج، للبعض ميراث.

برج الحمل: شعارك اليوم العمل استغل كل فرصة متاحة، اي خطأ نتيجته تأتي بشكل جهد غيرعادي، انتبه لاتتكاسل نظم جدول اعمال لا تدع العمل يتراكم عليك الروتين يؤثر سلبا استمتع بعملك واطلب مساعدة ونظم وقتك تنقل في اكثر من مكان العمل كثير وليس سهلا، انتبه على غذائك.

برج الثور: أنت اليوم الأقوى بين الأبراج تعرف كيف تصوّب سهامك، اليوم من الصباح تبتسم بنشاط وجرأة، لا تخاف من التغيير، أنت قادر تحقق هدف مصالحة وتسويات مطمئنة وجلسات رومنسية، أخبار جميلة اهتمام بأولاد أو نشاطات فنية أو تغيير إقامة، بالعموم نهار مريح على جميع الاصعدة.

برج الجوزاء: القمر ببرج العذراء يعرقل لك مسارك يحمل لك بعض المشاكل والضغوطات العائلية والشخصية، إذاً خصص وقت لعائلتك ولا تستخف بحاجات الأحبة وخصص وقت وكن لجانبهم، عليك أن تباشر بالتصليحات المنزلية، تقوم بإعادة ترتيب منزلك، اليوم ركز على مسألة معينة بينك وبين أحد تؤدي الى اعطال ومشاكل قانونية.

برج السرطان: تقدم الحجج والبراهين وتمهد لحركة وسفر قصير وتحضير لعمل بدقة، نهار مناسب لك لتثبت وجودك حتى تشارك بكل عزيمة وإيمان ويمكن أن تميل لحسم موضوع دقيق أو تنجز مشروع معقد أو تخوض تجربة، هذا اليوم تشارك في مقابلات وسفريات قصيرة نهار يطرح افكار جديدة.

برج الأسد: فرصة ثمينة وإيجابية، إحداث تغيير مفيد تبرع بحل مسائل مالية مستعصية، تفاوض بمهارة، اليوم يوجد تكريم وربح مكسب بعمل سابق أو هدية أو من خلال عمل إضافي و زيارة خذ تدابير لازمة لحماية نفسك قلل نفقاتك للبعض مصروف زيادة، للبعض هدايا، للبعض امر استشفائي.

برج العذراء: القمر ببرجك تحقق تقدم وانفراج، تناقش كل المواضيع التي كانت متراجعة، مطمأن نهارك، البسمة لا تفارقك والحظ حليفك، أنت مستعد وجاهز لتتقدم وتسيطر، نشاط واشراق لمعان شعبية، حان الوقت لتدخل منطلق جديد بجرأة وقوة وطاقة عالية.

برج الميزان: القمر ببيت متاعبك المطلوب أن تبتسم ولا تلتفت للماضي والمزعجين، لا تتهور في بعض أمورك عندك لحظات غضب يمكن الآخرين اليوم يغيرون رأيهم أو تخالف القوانين نهارك يحمل لك تأخير بالأعمال والمواعيد أوتحزن لظلم أحداً من محيطك، سيطر على اعصابك.

برج العقرب: متفائل اليوم، تعرف كيف تخلق جو للآخرين تفتح حديث أو حدث تشغلك عن التفكير بهمومك ومشاكلك، اليوم الأصدقاء يلتفون حولك وتجد تشجيع دعوات وجلسات وعزائم، نهار فيه دعم ومساعدة ومعارف جديدة وتعوّض عن خسارة وتراجع سابق، أمنية تتحقق، من الضروري أن تكون اليوم ضمن مجموعة، نهار اجتماعي عائلي.

برج القوس: نهار متعب، لا يمكن أن تبقى في مكان واحد، احتمال أن تعيش تجربة مهمة وربما تصل من خلالها لنجومية أو شعبية ونجاح وخاصةً اليوم مطلوب أن تكون على قدر المسؤولية بعملك، لا تضيّع فرصة مهمة، حضّر جيداً قد تظهر مسألة طارئة تمتحن طاقتك، كن مرن وتساهل اهتمام المسؤولين والغرباء، للبعض نزلة اسواق تستفزك.

برج الجدي: اليوم جيد يتميز بالحركة المثمرة للسفر والاتصالات لأماكن بعيدة بمختلف الاتجاهات، تشارك جلسات حوار مؤتمرات، جرأة غير مسبوقة، تلعب دور وسيط أو دفاع عن حقوقك ومواقفك، لا تتردد نهار يحمل أفكار جديدة لتكون سبب لتحقيق أهدافك وأحلامك وتخرج منتصر بنتيجة، يوم جيد للحركة لتطلق أفكارك، للبعض بيع وشراء.

برج الدلو: اليوم أفضل من الأمس، ترتفع معنوياتك وتناقش مواضيع مالية تتعلق بفاتورة أو قرض معين، اليوم لا يخلو من مصاريف طارئة وتوظيفات مالية يمكن تعيد بناء ما تهدم وتصحيح بعض العلاقات التي ساءت أو انقطعت، وتعيد الحوارات وتفاوض وتقدم عدة خيارات واقتراحات، انتبه من نفقات، تدقيق واهتمام بأمور إدارية، تطلب وتستفهم فواتير وجرد حسابات تتطلب الدقة.

برج الحوت: تعاني من معاكسات وتوتر بالأجواء، ركز على الشراكة سواء شراكة عاطفة أو عمل ولا تخالف القوانين، ابحث عن قواسم مشتركة وجرّب تتعاون مع الطرف الآخر حتى يوازيك بتحمل المسؤوليات أفضل من أن تدفع ضريبة صدقك، إياك والغضب، تجنب أي مواجهة، اجواء متقلبة اعطال وتصليحات حافظ على هدوئك.