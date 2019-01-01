إعلام العدو: إستشهاد منفذ عملية سلفيت البطولية بإشتباك مع قوات الاحتلال

جهينة نيوز:

أعلنت وسائل إعلام العدو الاسرائيلي نبأ استشهاد الشاب عمر أبو ليلى (19 عاما)، والذي ينسب له تنفيذ عملية سلفيت البطولية جنوبي نابلس، أول من أمس، الأحد، وذلك في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال إثر محاصرة منزل اختبأ فيه، في بلدة عبوين شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وزعم جهاز الأمن العام في كيان الاحتلال الإسرائيلي (الشاباك)، في بيان صدر، عنه أنه تلقى معلومات استخباراتية تؤكد تواجد أبو ليلى في منزل بقرية عبوين، وتابع أن "أبو ليلى بادر بإطلاق النار على القوات التي حاولت اعتقاله، ما أدى إلى مقتله خلال تبادل لإطلاق النار".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قوات الاحتلال حاصروا بيتًا في قرية فلسطينية قرب رام الله إثر تلقيها بلاغًا يفيد بأن الشاب أبو ليلى يتواجد في المكان".

وزعمت الصحيفة العبرية أن أبو ليلى رفض تسليم نفسه وبادر بإطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح ومواجهات واسعة النطاق.

و في وقت سابق أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن "4 سيارات إسعاف تابعة لنا متواجدة في قرية عبوين قرب رام الله لتغطية الأحداث والمواجهات مع قوات الاحتلال في القرية، ولا تستطيع الوصول لمكان الحدث الرئيسي".

وبحسب المصادر الفلسطينية، أصيب شاب واعتقل اثنين آخرين على الأقل خلال اقتحام قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قرية عبوين الواقعة شمال مدينة رام الله.

وأفادت المصادر بإصابة شاب (لم تعرف هويته) برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في البلدة القديمة من عبوين، وتم نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي لتلقي العلاج.

ويتهم جيش الاحتلال الشاب عمر أبو ليلى بتنفيذ عملية بطولية حيث طعن خلالها جنديا للإحتلال بسكين وخطف سلاحه، ثم أطلق النار على جنود ومستوطنين في مكانين مختلفين بالقرب من مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراض فلسطينية في شمالي الضفة الغربية.