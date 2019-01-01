لأول مرة حماس تعتذر

جهينة نيوز:

أعربت حركة حماس عن أسفها عن أي ضرر مادي أو معنوي أصاب أحد أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبة الأجهزة الأمنية بإعادة الحقوق المعنوية والمادية لأي طرف وقع ظلم عليه, و ذلك بعد إعتداءات قامت بها قوات الامن التي تتبع لحماس في غزة على المواطنيين الفلسطينيين.

واستنكرت الحركة في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، كل أشكال الاعتداء على أي مواطن، مشيرة إلى أن سيادة القانون هي التي تحكم غزة، والقضاء والنيابة يعملان بلا توقف في خدمة المواطنين ومتابعة شؤونهم.

وطالبت الأجهزة الأمنية في غزة بالكشف عن الجناة الذين اعتدوا على السيد أحمد حلس عضو مركزية فتح، مؤكدين أن من اعتدى على الأخ أحمد حلس تم كشفهم واعتقالهم.