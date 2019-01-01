ميركل توبخ وزيرة دفاعها: هل تريدين زجنا في حرب مع روسيا؟

الثلاثاء, 19 آذار 2019 الساعة 23:10 | سياسة, عالمي

ميركل توبخ وزيرة دفاعها: هل تريدين زجنا في حرب مع روسيا؟

جهينة نيوز:

انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وزيرة الدفاع في حكومتها أورسولا فون دير لياين، لأنها اقترحت إرسال طائرات وسفن حربية ألمانية، إلى منطقة مضيق كيرتش، لمساندة أوكرانيا.

وقالت المستشارة، موبخة وزيرتها: "هل تقترحين دخول ألمانيا في حرب؟".

واعتبرت ميركل، سلوك وزيرة الدفاع، "غير مناسب" متهمة إياها، "بالتفكير الطفولي".

وذكّرت ميركل، بما حدث مع السفن الأوكرانية في المضيق المذكور، عندما انتهكت حرمة المياه الإقليمية الروسية، وأكدت أنها لا ترغب بأن يتم احتجاز أو تدمير السفن الألمانية هناك.

وقالت المستشارة: "السيدة الوزيرة، هل تقترحين دخول ألمانيا في حرب؟ لماذا يجب علينا أن نتجاهل مصالح ألمانيا، في سبيل مصالح الولايات المتحدة؟".

وفي وقت سابق، رفضت برلين طلب واشنطن، إرسال سفن حربية ألمانية إلى منطقة مضيق كيرتش، للإعراب عن التضامن مع سلطات كييف.

وتعتبر ألمانيا، أن سلطات أوكرانيا، تتحمل ذنب ما جرى في المضيق، لأن سفنها ليس فقط انتهكت المياه الإقليمية الروسية، بل ولم تجب على الدعوات الكثيرة من جانب حرس الحدود الروسي هناك للتوقف.

تسار غراد


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  1. 1 لبيب
    19/3/2019
    23:31
    أوربا بهيمة تسوقها أميركا إلى المسلخ شي حاااااا
    في الحقيقة اميركا لا تعرف كيف تزج الأوربيين في حرب هي بالتأكيد ليست لمصلحة الأوربيين لكن لمصلحة شركات السلاح الأمريكية كما حدث في الحرب العالمية الثانية حيث بيت لم يدمر بأميركا الذي دمر هي أوربا و روسيا ثم تأتي بعد ذلك لترتدي ثوب المخلص بمشروع ماريشال جديد و تشتغل الشركات الأمريكية و ترجع أوربا قرون إلى الوراء

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