الداخلية المصرية تعلن تفاصيل مذبحة الجيزة

الثلاثاء, 19 آذار 2019 الساعة 22:41 | مجتمع, حوادث

الداخلية المصرية تعلن تفاصيل مذبحة الجيزة

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا، اليوم الثلاثاء، حول تفاصيل مذبحة أوسيم في الجيزة التي فيها مواطن بقتل وإصابة مجموعة من الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيانها، الذي أذاعه التلفزيون المصري إن "مركز شرطة أوسيم تلقى اليوم بلاغا يفيد بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه المارة، أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين."

وأضاف البيان: على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وتبين قيام المدعو "محمود. م. س" (36 سنة- عامل) ومقيم بدائرة المركز، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبرى الصفيرة- دائرة المركز- أسفرت عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين بأعيرة نارية، وتبادلت القوات معه إطلاق النيران ما أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، ونقلا للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال مصدر أمني لجريدة الشروق، إن المتهم نفذ الجريمة بسبب خلافات مالية مع عدد من أفراد أسرته، وخلافات مع زوجته.

RT


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