الجيش يرد على خروقات الإرهابيين واعتداءاتهم ويقضي على عدد منهم في ريف حماة الشمالي

جهينة نيوز:

ردت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حماة على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد بضربات مركزة على مواقعهم ومحاور تحركهم باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة بريف حماة الشمالي.

و نفذت وحدة من الجيش ضربات مركزة على تحصينات ومواقع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في بلدة باب الطاقة بسهل الغاب في إطار ردها على اعتداءاتهم المتكررة على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.

وأسفرت ضربات الجيش عن مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحة ومواقع لهم.

وأشار سانا إلى أن مجموعة إرهابية حاولت التسلل من محور بلدة مورك بالريف الشمالي باتجاه نقاط الجيش فتصدت لها وحدات الجيش في المنطقة بالأسلحة المناسبة وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.

ودمرت وحدات من الجيش أمس تجمعات وآليات للإرهابيين في أطراف قرى الحويز والحويجة وجسر بيت الراس والتوينة والشريعة بريف حماة الشمالي وفي الأطراف الشرقية لمدينة معرة النعمان ووادي حوير وخان شيخون وتلمنس بريف إدلب الجنوبي.