ترامب إستخدم الكذب ليستدين من هذا البنك الألماني

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على قروض بأكثر من ملياري دولار من “دويتشه بنك” الألماني على مدار عقود قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة وكذب بشأن حجم ثروته من أجل الحصول على هذه القروض.

وأوضحت الصحيفة في تحقيق أجرته شمل مقابلات مع أكثر من عشرين مسؤولا في البنك أن “دويتشه بنك” قدم قروضا كثيرة لترامب على الرغم من العديد من المؤشرات التي تلقي بالشكوك حول العمل التجاري المتنامي بين مسؤولين في البنك وترامب .

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب وبهدف تأمين القروض من البنك قدم بيانات وأرقاما مبالغا فيها حول حجم ثروته وفي أحد الأمثلة على ذلك ادعاؤه بأن ثروته تبلغ ثلاثة مليارات دولار للحصول على قرض لبناء ناطحة سحاب في شيكاغو لكن تحقيقات البنك توصلت إلى أن ثروته لا تتجاوز ال 788 مليون دولار فقط .

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب سعى إلى تعزيز علاقته بعدد من مسؤولي البنك وأمن لبعضهم رحلات على متن طائرته الخاصة في محاولة منه للتودد إليهم وحصل بالفعل عام 2005 على أكثر من 500 مليون دولار لمشروع بناء ناطحة السحاب.

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تجري فيه لجان بالكونغرس الأمريكي والمدعي العام في نيويورك تحقيقات حول العلاقات المالية لترامب مع البنك .