استشهاد طفل وإصابة معلمة نتيجة اعتداء إرهابي على حافلة مدرسة في حلب

جهينة نيوز:

استشهد طفل وأصيبت معلمة بجروح نتيجة اعتداء إرهابيين برصاص القنص على حافلة في حي الزهراء بمدينة حلب.

و نتيجة إعتداء إرهابيين إرهابيين يتحصنون عند الأطراف الشمالية الغربية لمدينة حلب برصاص القنص على حافلة تقل أطفال إحدى رياض الأطفال وهي تسير باتجاه دوار النورس في حي الزهراء غرب المدينة ما أدى إلى استشهاد طفل 5 سنوات وإصابة المعلمة المشرفة عليهم بجروح.

واستشهد مدني وأصيب 3 آخرون بجروح في الـ 12 من الشهر الجاري في اعتداء بالقذائف الصاروخية على حيي الزهراء والموكامبو في مدينة حلب.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبها لتنظيم جبهة النصرة تعتدى على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين المدنيين.