العثور على مواد شديدة الانفجار وأسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في ريف حمص

جهينة نيوز:

واصلت الجهات المختصة أعمال تأمين المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب وعثرت على مستودع في مزارع بلدة تلبيسة نحو 13 كم شمال مدينة حمص يحوي مواد شديدة الانفجار ومئات القذائف وأسلحة وذخائر متنوعة من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وقالت سانا أن عناصر الهندسة في الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي عثروا على مستودع في منطقة مزارع تلبيسة يحوي على كمية من الأسلحة والذخيرة منها 300 قذيفة هاون ومدافع هاون وجهنم ونحو25 كغ من مادة الـ سي فور شديدة الانفجار من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وأثناء متابعتها عمليات تمشيط وتأمين ريف حمص الشرقي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي تمهيدا لعودة الاهالي المهجرين من منازلهم بفعل الإرهاب عثرت الجهات المختصة في الـ 12 من الجاري على عشرات الألغام والعبوات الناسفة في مدينة السخنة ومحيطها 80 كم شرق تدمر.