أول تعليق روسي على تنحي نزاربايف

جهينة نيوز:

في أول تعليق من روسيا على استقالة الرئيس الكازاخي نور سلطان نزاربايف، وصفت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو هذا القرار بالمفاجئ.

وقالت ماتفيينكو: "هذا النبأ كبير جدا وغير متوقع... إنه شخص حكيم وسياسي متوازن، وإذا قرر التنحي فهذا يعني أن هناك حاجة لذلك".

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون رابطة الدول المستقلة ليونيد كالاشنيكوف، أن تعيين قاسم جومارت توكاييف قائما بأعمال الرئيس الكازاخي سينعكس إيجابا على العلاقات بين روسيا وكازاخستان.

وأضاف: "أعرف توكاييف شخصيا حيث عملنا في الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة، والجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. هو رجل محنك وقادر على معالجة الأمور بحكمة ويعد أحد الشخصيات الأكثر نفوذا في كازاخستان.

وشدد البرلماني الروسي على أن القرار بتعيين توكاييف قائما بأعمال الرئيس الكازاخي، قرار "إيجابي جدا" بالنسبة إلى روسيا.