لبنان: توقيف لبناني كندي بجرم العمل لصالح مخابرات العدو و هذه إعترافاته

جهينة نيوز:

اعلنت المديرية العامة للامن العام انه “ضمن إطار متابعتها لعمليات مكافحة التجسس لصالح كيان العدو الاسرائيلي، وتفكيك الشبكات التابعة له في الداخل اللبناني، وبنتيجة المتابعة الدقيقة والمكثفة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني الكندي (ف.ج ) مواليد 1978 بناء لإشارة النيابة العامة العسكرية

بالتحقيق معه اعترف بما يلي :

– خلال العام 2013، تم تجنيده عبر العميل الفار اللبناني (ن.ج) الذي يشغل منصب رئيس شبكة في الوحدة 504 في استخبارات كيان العدو الاسرائيلي .

– كلف بمهام تجنيد اشخاص لبنانيين لإختراق البيئة الحاضنة لحزب الله، وبجمع المعلومات الامنية لصالح مخابرات العدو، والوصول لمعلومات عن الطيار الاسرائيلي رون اراد .

– التحضير لدخول اراضي فلسطين المحتلة .

بعد انتهاء التحقيق معه، أحيل إلى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين”.