مدير المتخب السوري فجر ابراهيم يعلق على بطولة الصداقة

جهينة نيوز:

أكد المدير الفني لمنتخب سورية الوطني فجر ابراهيم أن بطولة الصداقة الدولية ستكون فرصة حقيقية لإظهار الصورة المثلى لنسور قاسيون وتجريب أكبر عدد من اللاعبين المحليين ليكون لهم دور فاعل في الاستحقاقات القادمة.

وقال ابراهيم خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته اللجنة المنظمة للبطولة في مدينة البصرة العراقية ردا على أسئلة الصحفيين: إننا جئنا للمنافسة على اللقب كحال المنتخبين العراقي والأردني لافتا إلى أن الكادر الفني والإداري بدأ بإعادة بناء المنتخب من جديد وفق برنامج مدروس للوصول به إلى الحالة التي تجعله رقما صعبا في تصفيات آسيا وكأس العالم كاشفا في الوقت نفسه أن أبرز الغيابات عن المنتخب عمر السومة وحسين جويد وعمر خريبين.

بدوره اللاعب محمد مرمور أكد أن جميع اللاعبين يتمتعون بالروح المعنوية العالية وعازمون على تقديم أداء جيد يرضي الجماهير مبينا أن غياب السومة له تأثير ولكن جميع اللاعبين سيكونون على قدر المسؤولية في الملعب.

وسبق المؤتمر الصحفي اجتماع فني تمت خلاله مناقشة الأمور الفنية فتم اعتماد اللون الأحمر للباس لاعبي منتخب نسور قاسيون واعتماد أربعة تبديلات مبدئياً.

ويلتقي منتخبنا نظيره العراقي الأربعاء المقبل في أولى مباريات دورة الصداقة الدولية.