الأول من نوعه في سورية: مشروع ‏لاستخراج الغاز الحيوي في مبقرة حمص

جهينة نيوز

تنفذ منشأة مبقرة حمص خلال العام الحالي مشروع ‏الهاضم الحيوي لاستخراج الغاز الحيوي من معالجة مخلفات المبقرة والاستفادة من القسم ‏المتبقي كسماد عضوي للأراضي الزراعية.

وحول اهمية المشروع الذي تنفذه احدى الشركات الخاصة يوضح مدير المنشأة الدكتور ايلي خولي‏ ان قيمة المشروع وهو الاول من نوعه على مستوى سورية 129 مليون ليرة وخلال ‏شهرين سيتم تركيبه وتجهيزه بالتعاون مع مديرية الطاقة في وزارة ‏الزراعة والاصلاح الزراعي.

ويهدف الى معالجة مخلفات المبقرة لاستخراج الغاز ‏الحيوي وتجفيف روث الحيوانات من خلال طمره وتغطيته وتعريضه لحرارة مرتفعة للحصول على سماد عضوي خال من المسببات ‏المرضية بهدف اعادة استخدامه في تسميد ‏الاراضي الزراعية.

وعن مشاريع المبقرة للعام الحالي أوضح ‏خولي أنه تمت إعادة تأهيل الحظائر وانشاء أخرى جديدة ‏بقيمة 550 مليون ليرة والمباشرة بحفر واكساء بئر ‏بعمق 300 الى 400 متر مخصصة لمياه الشرب بكلفة نحو 41 ‏مليون ليرة وتعمل بالتعاون مع ‏مؤسسة الاسكان العسكري لتنفيذ خزان عال للمياه بكلفة نحو 43 ‏مليون ليرة.

كما أشار إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين ‏بيع 57 رأسا بقيمة أكثر ‏من 21 مليون ليرة كما بلغ انتاج المبقرة من الحليب ‏316 طنا خلال نفس الفترة.

ويتبع للمبقرة 1098 دونما من الأراضي تزرع خلال الموسم الشتوي فقط لتأمين مصادر علفية للأبقار فيما يتم تأمين الأعلاف الخضراء من الأراضي ‏التابعة للمؤسسة العامة للاعلاف بمنطقة الغاب. ‏

المصدر: سانا