الأول من نوعه في سورية: مشروع ‏لاستخراج الغاز الحيوي في مبقرة حمص

جهينة نيوز
تنفذ منشأة مبقرة حمص خلال العام الحالي مشروع الهاضم الحيوي لاستخراج الغاز الحيوي من معالجة مخلفات المبقرة والاستفادة من القسم المتبقي كسماد عضوي للأراضي الزراعية.
وحول اهمية المشروع الذي تنفذه احدى الشركات الخاصة يوضح مدير المنشأة الدكتور ايلي خولي ان قيمة المشروع وهو الاول من نوعه على مستوى سورية 129 مليون ليرة وخلال شهرين سيتم تركيبه وتجهيزه بالتعاون مع مديرية الطاقة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
ويهدف الى معالجة مخلفات المبقرة لاستخراج الغاز الحيوي وتجفيف روث الحيوانات من خلال طمره وتغطيته وتعريضه لحرارة مرتفعة للحصول على سماد عضوي خال من المسببات المرضية بهدف اعادة استخدامه في تسميد الاراضي الزراعية.
وعن مشاريع المبقرة للعام الحالي أوضح خولي أنه تمت إعادة تأهيل الحظائر وانشاء أخرى جديدة بقيمة 550 مليون ليرة والمباشرة بحفر واكساء بئر بعمق 300 الى 400 متر مخصصة لمياه الشرب بكلفة نحو 41 مليون ليرة وتعمل بالتعاون مع مؤسسة الاسكان العسكري لتنفيذ خزان عال للمياه بكلفة نحو 43 مليون ليرة.
كما أشار إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين بيع 57 رأسا بقيمة أكثر من 21 مليون ليرة كما بلغ انتاج المبقرة من الحليب 316 طنا خلال نفس الفترة.
ويتبع للمبقرة 1098 دونما من الأراضي تزرع خلال الموسم الشتوي فقط لتأمين مصادر علفية للأبقار فيما يتم تأمين الأعلاف الخضراء من الأراضي التابعة للمؤسسة العامة للاعلاف بمنطقة الغاب.
المصدر: سانا