أغنى أغنياء بريطانيا مستعد لشراء تشيلسي من الملياردير الروسي أبراموفيتش

جهينة نيوز

أعرب أغنى رجل في المملكة البريطانية المتحدة، السير جيم راتكليف، عن استعداده لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، من مالكه رجل الأعمال الروسي الملياردير رومان أبراموفيتش.

ووفقا لصحيفة "تايمز - The Times"، فإن أبراموفيتش يطلب حوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني مقابل بيع فريق تشيلسي اللندني. ويمتلك راتكليف هذا المبلغ، لكنه لا يريد الاستثمار في إعادة بناء ملعب "ستامفورد بريدج" بمبالغ باهظة الثمن، وهو الأمر الذي رفضه أبراموفيتش.

وجمع راتكليف، البالغ من العمر 66 عاما، ثروته في مجال الصناعات الكيميائية، ومن المنتظر أن يعلن قريبا عن شراء الفريق البريطاني للدراجات "سكاي – Team Sky".

وشغل أبراموفيتش المرتبة 107 في قائمة أثرياء العالم، وفقا لآخر تقييم لمجلة "فوربس"، بينما جاء راتكليف في المرتبة 110، وتقدر ثروة البريطاني بنحو 21 مليار جنيه إسترليني.