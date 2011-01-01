دمشق تتصدر قائمة أرخص مدن العالم!

جهينة نيوز

اختيرت العاصمة السورية دمشق كأرخص مدينة للمعيشة هذا العام بفارق قليل عن العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وفقا لتصنيف أجرته صحيفة "أكونوميت أنتيليجينس يونيت".

وتقاسم المركز الأول كأغلى مدن العالم كلا من سنغافورة وباريس وهونغ كونغ، بحسب موقع "بلومبرغ".

ولوحظ، بأن تكلفة المعيشة في هذه المدن الثلاث أعلى بنسبة سبعة في المائة عنها في نيويورك التي احتلت المرتبة السابعة، وارتفعت مدينة لوس أنجلوس عدة نقاط لتقاسم تل أبيب المركز العاشر.

كما ضمت المراكز العشرة الأولى مدن أوروبية كجنيف وكوبنهاغن وأخرى آسيوية كمدينة أوساكا اليابانية وعاصمة كوريا الجنوبية سيئول.

ونقلت الصحيفة بأن خمس مدن أسترالية ومدينتين نيوزيلنديتين قد تراجعت بسبب ضعف العملات المحلية".

يشار إلى أن سنغافورة احتلت ولمدة خمس سنوات متتالية المركز الأول كأغلى مدينة في العالم.