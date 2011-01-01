نجوم العالم يدعمون ضحايا الحادث الارهابي في نيوزيلندا

جهينة نيوز

تبرع العديد من نجوم الدرجة الأولى بالآلاف، من أجل مساعدة ضحايا الهجوم المُسلح في نيوزيلندا ، حيث تعهد المشاهير بمن فيهم مادونا وبين ستيلر بتقديم أموال لمساعدة المتضررين من الأحداث المروعة، حيث استطاعت صفحة “GoFundMe”، جمع 77 ألف دولار من إجمالي 100 دولار مستهدفين، بعد أن أطلقها غاي أوسيري مدير مادونا وفرقة “U2″، الذي تعهد بدفع 18 ألف دولار بنفسه.

وتعهد كل من الممثل ستيلر، والمخرج جود أباتو، والممثل أشتون كوتشر، بدفع ألف دولار، ووردت تبرعات أخرى من الممثل الكوميدي كريس روك، إلى تبرع ب 5 آلاف دولار، والنجمة مادونا التي تعهدت بدفع 10 آلاف دولار، وكتب السيد أوسيري على الصفحة: ” قرأت التفاصيل المرعبة، ولم أمتلك القوة لمشاهدة مقطع صغير من اللقطات المفزعة، قلبي ينكسر من أجل الضحايا وعائلاتهم، وسنعمل مع صفحة (GoFundMe) لضمان تحويل الأموال إلى منظمة تقدم الدعم للعائلات والمجتمع، وسنقدم معلومات إضافية بشأن توزيع الأموال حالما تتوفر، كما نبحث عن أفضل المنظمات في نيوزلندا لتلقي الأموال”.

ودعت النجمة كيم كراشديان، بعد حادث إطلاق النار، المسؤولين الأمريكيين إلى حظر الأسلحة بعد هذه الأحداث المفزعة، وأدت الهجمات التي استهدفت مسجدين في كرايستشيرش، إلى مقتل 49 شخصًا وإصابة 48 آخرين على الأقل، وواتُهم رجل يدعى برينتون تارانت بمسؤوليته عن الحادث ومثل أمام المحكمة.

وأعلّن النائب العام النيوزلندي، ديفيد باركر، أن الحكومة ستحظر الأسلحة شبه الآلية، وطالبت كراشديان ردًا على الحادث بالشيء نفسه في الولايات المتحدة، حيث ضاعت حياة أعداد لا تُحصى من الأرواح بسبب العنف بالأسلحة، وشاركت كراشديان الخبر وقالت: “بعد 24 ساعة من حادث نيوزلندا تم حظر الأسلحة شبه الآلية، لماذا لا يضع المسؤولون المنتخبون في أميركا السلامة العامة فوق أرباح مُصنعي الأسلحة”، وأضافت شقيقتها كلوي: ” نعم، لننهي هذا العنف الذي لا معنى له”، وشاركت كلوي تغريدة شقيقتها، مضيفة: “هذه هي الطريقة التي تقود وتحمي بها”.