جيم كاري يبكي المصلين في جامع نيوزيلندا

جهينة نيوز

انضم الممثل الأمريكي جيم كاري لنجوم هوليوود ممن عبروا عن حزنهم واستيائهم جراء الفاجعة التي تعاني منها نيوزيلندا حاليا بعد وقوع هجوم مسلح على مسجدين راح ضحيته أكثر من 40 شخص وأصيب 20 آخرون.

واختار الممثل الأمريكي رسومات كاريكاتورية للتعبير عن مدى استيائه من الحادث ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع Twitter، وتبدو الرسمية الكاريكاتورية وكأنها صورة ذاتية لجيم كاري والدموع تنهمر على وجهه وإلى جانبه كلمات” قلبي معك نيوزيلندا.. دموعي من أجلكم”

جدير بالذكر أن جيم كاري نشر رسمة مشابهة في أعقاب هجوم تورنتو الكندية مايو 2018، وهو الحادث الذي قتل فيه 10 أشخاص.

ولم يكن جيم كاري هو الوحيد الذي قدم تعزيته للضحايا بل سبقه العديد من نجوم هوليوود مثل أرنولد شوارزنيجر ومارك رافالو و ماندي مور والممثل النيوزيلندي راسل كرو الذي أدان الحادث بشدة قائلا” 40 قتيلا في نيوزيلندا.. هذا عبث .. الوفيات القاسية.. قلبي يتحطم من أجل أقارب الضحايا.. ولشعب نيوزيلندا الجميل الذين وقع عليهم هذا الحزن العظيم وسيظل معهم لفترة طويلة”.