ميليشيا "قسد" تأسر 157 مسلحا أجنبيا خلال معاركها مع "داعش" في الباغوز

جهينة نيوز

أعلنت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 157 مسلحا من جنسيات مختلفة خلال اشتباكها مع تنظيم "داعش" الإرهابي في معقله الأخير شرقي سوريا في مدينة الباغوز.

وافادت ما تسمى القيادة العامة لحملة عاصفة الجزيرة في بيان، بأن القوات الخاصة قامت خلال الاشتباكات المتواصلة بينها وبين وإرهابيي تنظيم "داعش" في الباغوز "بعملية نوعية محكمة رصدت خلالها مجموعة من الإرهابيين، حيث تعقبتهم وألقت القبض على 157 إرهابياً مع كامل عتادهم العسكري".

ولفت البيان إلى أن "الإرهابيين الذين تم اعتقالهم، هم من جنسيات أجنبية، وذوي الخبرة الطويلة في القتال".

​وتعتبر الباغوز هي آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي شرقي سوريا. وكانت ميليشيا قسد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، تابعت عملياتها العسكرية ضد التنظيم في الباغوز، بمحافظة دير الزور، بعد أن توقفت لنحو شهر بهدف تحرير الأسرى وإخلاء آلاف المدنيين، وكذلك مسلحي "قسد" الذي وقعوا أسرى في قبضة عناصر التنظيم الإرهابي.

وفي الثاني من مارس/ آذار الجاري، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" تقدمها كيلومترا واحدا باتجاه الباغوز، آخر جيب لتنظيم "داعش" في سوريا، وهي المسافة التي كانت تفصل بين مقاتلي "قسد" ومنطقة تمركز عناصر التنظيم.