رسالة من المدافع الهولندي فان ديك للفرعون صلاح!

جهينة نيوز

وجه مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الدولي الهولندي فيرجل فان ديك، رسالة لزميله النجم المصري محمد صلاح، هداف الريدز، بعد صيامه عن التسجيل في آخر 7 مباريات.

ونقل الموقع الرسمي لليفربول عن فان ديك قوله: "صلاح لاعب من الطراز العالمي، الناس يقولون ما يريدونه، لكن أي فريق في الدوري الإنجليزي يتمنى امتلاك لاعبا مثله، وأنا أعتقد أنه يقدم أداء جيدا".

وأضاف الهولندي: "الأهداف ستأتي، يجب أن يعلم البعض أن هذه الفترة يمر بها المهاجم، ونحن نقول له دائما إنه يجب أن يواصل العمل، ويواصل التقدم، وستكون الأمور بخير".

واختتم فان ديك تصريحاته بقوله: "لكي أكون محايدا، لا يزال يواصل تسجيل العديد من الأهداف لنا، ليس في حاجة لهدفين مثلي".

ولم يذق محمد صلاح نكهة تسجيل الأهداف في آخر سبع مباريات، وتوقف رصيده عند 17 هدفا في الموسم الحالي للدوري، ويتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي البريميير ليغ، مع كل من زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني، ومهاجم توتنهام هاري كين، ومهاجم أرسنال الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، وبفارق هدف خلف المتصدر الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي.