بيان مشترك سوري روسي: أمريكا تقوم بتمويل الاستفزازات والمواد السامة في سوريا

جهينة نيوز

أعلن البيان المشترك لمقر التنسيق الروسي والسوري، أن الأموال التي خصصتها أمريكا بقيمة 400 مليون دولار لن تستخدم لمساعدة السوريين بل لتمويل الاستفزازات والمواد السامة.

وجاء في نص البيان: "لن يستفاد الشعب السوري حتى من سنت واحد من الأموال التي خصصتها أمريكا لمساعدة سوريا وقدرها 400 مليون دولار، فتم توزيع المبلغ بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى مواصلة تمويل الاستفزازات، بما في ذلك استخدام المواد السامة التي استخدمت من قبل "الخوذ البيضاء"، فمن الواضح أن محاولتهم في تركيب قصة عن "فظائع النظام" ستعاد في حال احتاجوا إلى ما يبرر العدوان على السلطة الشرعية".

ووفقا للبيان، فإن نتائج مؤتمر بروكسل، الذي تم تنظيمه لمساعدة سوريا، ما زالت تفرض عقوبات اقتصادية على السوريين، ومنظميها "يتظاهرون بمساعدة الناس المنهكين من ثماني سنوات من محاربة الإرهاب الدولي".

تجدر الإشارة إلى أن الأموال التي تم جمعها ستذهب فقط لمساعدة اللاجئين الذين يعيشون في الأردن ولبنان وتركيا.

في سياق آخر، كانت المفوضية الأوروبية أعلنت أن مؤتمر المانحين للاجئين والنازحين السوريين الذي عقد في بروكسل، أمس الخميس، حصد سبعة مليارات دولار، وحذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، من أن "الأموال التي وفرها الاتحاد الأوروبي لـ إعادة إعمار سوريا لن يتم صرفها إلا إذا بدأت عملية سلام ذات مصداقية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.