قصي خولي ونادين نسيب نجيم يتبادلان الغزل على صفحتيهما في انستغرام

جهينة نيوز

شارك الفنان قصي خولي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة له برفقة الفنانة نادين نسيب نجيم، من كواليس تصوير مسلسل «خمسة ونص».

قصي خولي، علق على الصورة قائلًا: «وهي شريكتي الغالية بحسنها وجمالها وبـ “خمسة ونص” والله ولي التوفيق».

وبدورها، نشرت نادين صورة تجمعها بقصي على الثلج وعلقت عليها قائلة: «قديش تسلينا بهالنهار أنا وقصي الغالي الزميل والشريك والله يوفقنا بخمسة ونص في رمضان».

وكشف برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، عن تفاصيل المسلسل، والذي تجسد فيه نادين دور طبيبة أورام سرطانية تدعى بيان تاج الدين، وهي من طبقة اجتماعية مرموقة، وشهرتها وحب الناس إليها تصل بها إلى أن تكون نائبة بالبرلمان.

ولكنها تخوض بعد ذلك صراع اجتماعي وعاطفي كبير ضد زوجها رجل الأعمال المتسلط عمار الغانم، والذي قوم بتجسيد شخصيته الفنان قصي خولي، وذلك بعدما تكتشف تورطه بأعمال ممنوعة في تجارته، وتنفصل عنه لكي تعيش حياة مستقرة وطبيعية.

وبعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة في عمر نادين نسيب نجيم، بعدما تعيش قصة حب جديدة مع الفنان معتصم النهار، ولكن الماضي يطاردها وتواجه العديد من المشاكل بسببه