بالصور.. الأردني الذي ربط ابنه بعربة ورماه بالبحر ينتظر الاعدام

جهينة نيوز

أوقفت الشرطة التايلاندية رجلاً أردنياً أقر بقتله طفله البالغ سنة واحدة من خلال دفع عربته إلى مياه خليج تايلاند.

حيث كان الأردني وائل نبيل سلمان زريقات البالغ 52 عاما يمضي إجازة مع زوجته وطفلهما البالغ سنة واحدة.

وقد أوقف الرجل بعدما عثر صيادون في ميناء باتايا الرئيسي على جثة الطفل الرضيع.

وقال رئيس هيئة الهجرة الرائد سوراخاتي هاكبارن، في مؤتمر صحفي: "أقر الليلة الماضية بأنه ربط ابنه داخل عربة الأطفال ودفع بها إلى البحر".

وقد وصل الثنائي إلى الفندق التايلاندي في 6 مارس، ثم عمد الوالد بعد يومين إلى أخذ الطفل وقال للزوجة إنه عهد به إلى آخرين.

واشتكت الزوجة للسلطات ما أسفر عن توقيف زريقات.

وأضاف سوراخاتي: "قال الأب إنه غير قادر على تربية الطفل وإنه لا يريد أطفالاً. هذه قصة مفجعة".

وسيحاكم الرجل الأردني بموجب الفقرة 289 من القانون الجنائي التايلاندي بتهمة قتل طفل عمداً. وتصل عقوبة هذا العمل في حال الإدانة إلى الإعدام.