حماية تطلب من كنتها بيع نفسها للهوى

جهينة نيوز

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة لرفع دعوى نفقة لأبنائها، بعد أن كان يعطى لها زوجها مصروفًا 10 جنيهات فى شهر ونصف هى وأطفالها الثلاثة، مما جعل زوجها يتعدى عليها بالضرب المبرح.

تقول الزوجة: “تزوجت من رجل لا يعرف معنى المسئولية، ووالدته متسلطة وتحملت العيش معه، لأنى أكره الانفصال وهدم حياتى ورزقنى الله بثلاثة أطفال منه، وكان لا يقووم بالإنفاق عليهم وأهلى هم من يتحملون مسؤليتهم وتلبية احتياجاتهم ولكن مع مرور الأيام أصبحت حملًا على أسرتى”.

وتابعت حديثها: “وفى يوم تركنا بـ10 جنيهات فقط لاغير وغاب شهر ونصف كاملين، ولم أجد ما أصرفه على أطفالى، ذهبت إلى والدته لأخبرها قالت لى بيعى نفسك وأصرفى، فلم أجد أمامى سوى رفع دعوى نفقة حتى أتمكن من الإنفاق على أطفالي ودعوى تمكين من الشقه لأن حماي يطردنى من حين لآخر”.

وأكملت الزوجة: ” قام أخو زوجى بتهديدى أنه سوف يقوم بإشعال النيران بي داخل الشقة، وتعدوا على والدتى بالضرب بأرجلهم رغم أنها تعانى من كسور فى الشريان التاجى فى القلب وسحلونى من شعرى على السلالم أنا ووالدتى بملابس البيت بعد أن حاولوا خلعى ملابسى لتصويرى”.

واستطردت حديثها: “طردونى أنا ووالدتى وأطفالى خارج المنزل وأنا أنزف من الدماء وذهبت إلى المستشفى وأخذت 12 غزرة، وبعدها ذهبنا إلى قسم الشرطة لعمل تقرير طبى بالحالة وإثبات حالة التعدى، كل هذا حدث وزوجى لم يحاول أن ينقذنى أنا وأطفاله”.