2٫5 مليار ليرة لمشاريع الطرق والجسور في المنطقة الشرقية

جهينة نيوز

يواصل فرع المنطقة الشرقية للشركة العامة للطرق والجسور تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها والبالغة قيمتها نحو مليار ليرة.

وبين مدير فرع الشركة المهندس عمار حيدر أن ورشات الفرع أنهت العمل بمشروع مد الكابل الضوئي بين مدينة دير الزور والبوكمال وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة وضعه بالخدمة الفعلية، كما يجري العمل في الوقت الحالي على تأهيل الطرق على محوري هريبشة - كباجب والبالغ طوله نحو 45 كم وطريق الصبخة - معدان بطول 15 كم، وتصل قيمة هذين المشروعين نحو 540 مليون ليرة، في حين لا يزال مشروعا تأهيل جسري كباجب والمحالحة قيد التنفيذ وتتضمن أعمالها تركيب بلاطة العلوية وتدعيم بعض القواعد وتصل قيمة هذين المشروعين إلى نحو 115 مليون ليرة.

وأشار مدير الفرع إلى أن مجبل البوكمال للإسفلت سيوضع بالخدمة خلال شهر نيسان القادم بعد أن أجريت له كافة أعمال الصيانة، حيث تصل طاقته الإنتاجية 120 طناً في الساعة، وسيساهم بعد تشغيله بتأمين مادة الإسفلت للمشاريع التي سينفذها الفرع في مدينة البوكمال وريفها، كما يمتلك الفرع مجبلاً ثانياً بمنطقة المالحة وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 70 طناً بالساعة ويستفد منه حالياً بتأمين المجبول الإسفلتي لمشاريع مدينة دير الزور، كما يقوم الفرع بتأمين المواد الأولية لمشاريعه من المجبل البيتوني بمنطقة المالحة والذي يصل إنتاجه إلى نحو 100 متر مكعب بالساعة.

وأضاف حيدر أن خطة الفرع المقرر تنفيذها خلال العام 2019 نحو مليارين ونصف المليار ليرة، بعد دمج فرعي الرقة والحسكة بدير الزور، وضم جبهات العمل في هاتين المحافظتين.