أبراج يوم الثلاثاء مع سمر عمران

مولود اليوم3/19: مدافع عن طموحاتك، نافذ، مستقيم، أخلاقك عالية، ودود، عادل، منظم، متمكن من ابراز قدراتك وتبرهن عن كفاءة متزايدة وصلبة، عاطفي متفهم مع الحبيب، تتمتع بروح دينية وضميرك صاحي يملي عليك افضل السلوك بالحياة، افتح قلبك وخليك واثق من نفسك، الفترة القادمة نشاطات ذهنية تعززعاطفتك علاقاتك المستقرة من خلال ارتباط للبعض، للبعض مشاريع وأمور عقارية تتطلب مجهود أكبر لملاحقتها وتنفيذها، وللبعض ادخال تحسين على المسكن، للبعض اعمال استنفارية بطاقة اكبر وعمل اضافي، للبعض ضغوطات مالية حلها بالشراكة، للبعض ولادة طفل.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: نهار مناسب للقيام بخطوات حساسة وتبدأ بانهاء الاعمال المتراكمة اجلتها سابقا لا تتكاسل ابدأ باكرا ونظم وقتك واطلب مساعدة واجبات واعباء لا تجد وقت لنفسك خذ استراحة ولا ترهق جسدك وانتبه على صحتك.

برج الثور: يوم ايجابي يبدا نهارك بالتحسن بشكل سريع وترى الامور بمنظار ابيض تخصص جلسة حوار وتسالم وتفاوض بعيدا عن التسرع والاستفزاز، نهار مفتوح لتعبر عن عواطفك بصورة جذابة تمارس هواية اتصالات تسمع خبر حلو بخصوص اولاد ينبع كل شي من قلبك بايجابية اقضي وقت حلو، للبعض تغيير مكان اقامة.

برج الجوزاء: نهار متقلب على صعيد عائلي خليك بعيد قدر الامكان عن الغيرة العامة التي قد تصل بك الى نتائج وخيمة حصن نفسك بالهدوء حتى تحدد نقاط القوة وتجد حل وسط لراحة بالك، مطلوب منك لا تهمل احبائك ومنزلك ولو ظهرت امور طارئة خليك ناضج العائلة ستقدم دعمها بدون شروط، للبعض امور عقارية تغيير منزل او شراء أثاث جديد.

برج السرطان: نهار حلو موعود بحظوظ ولقاءات مهمة ومقابلات عندك القدرة على تجاوز امر صعب ولو كان معقد استعد انت قادر على محاصرة كل المواضيع بعدة اتجاهات سفرة قصيرة اتصال مهم تظهر لقاءات طارئة اخوة جيران، للطلاب مقابلة اوراق اتصالات.

برج الأسد: تبدا مرحلة جديدة تؤسس لمشروع تحلم به قلق بشأن قسط مستحق لا تبالغ بمصروفك لا تسرح بالاوهام بعيداً افتح ذهنك تتلقى مبلغ من المال غير متوقع، اليوم يصلك الى عهد جديد وفرصة للدخل المادي.

برج العذراء: القمر ببرجك يخدم نشاطات افتقدتها خلال اليومين الماضيين تبدأ بسياسة جديدة وتعيش نجومية وتعدل الأمور ينطلب منك ظبطها وتحركها بالوقت المناسب فترة ترميم ليعود الانسجام مع الأحبة وتزول بينكم حواجز وهمية مزعجة تطرأ متغيرات على جميع الاصعدة وتبدأ صفحة جديدة.

برج الميزان: لا يخلو نهارك من مواجهات صعبة اتبع سياسة الهدوء في احداث هذا اليوم ضعيف الحجة الفلك ينصحك بالتأجيل الفرص غير مضمونة تظهر مواقف فجأة من الاخرين باتجاه يعاكس مخططاتك نهار يحمل ضياع مال او نسيان اشياء انتبه على صحتك.

برج العقرب: نهار حلو ومميز يعطيك القوة والقدرة على افكار غير عادية استغل المناخ المناسب لانطلاقة فكرية جديدة مع محيطك وتتلقى مساعدات وتسمع كلمات اعجاب ومديح وسط مرح او احتفال او دعوة، تساعد الاصدقاء على حل قضايا انسانية تحسم امورك جيدا في مجال صداقة جديدة القمر بالعذراء يحملك معارف وصداقات وحظوظ الك.

برج القوس: تنجز اعمال تفخر بها تكون محط انظار المسؤولين عنك تحتاج الى صبر وحكمة بكل خطواتك حتى ماتضيع وتمشي امورك بطريقة افضل ابتعد عن فكرة تأجيل وانهي كل أعمالك بالوقت المخصص واثبت جدارتك حتى تواصل طريق تصاعدي كن حذر من انزلاق بامور مجهولة استشفائية.

برج الجدي: تتجه بنشاط وحيوية لمواكبة جميع الفعاليات التي تزيدك خبرة ومهارة خليك صاحي ومتفهم حول مايجري نهار للقاءات واتصالات وسفريات نهار غير عادي لا تقف ساكنا تحرك بكل ما تملك من امكانيات يساعدك الحظ ان تعوض كل ما فاتك وتستعيد موقعك.

برج الدلو: تتجه للروتين بشكل عام وتشعر بعدم القدرة على ظبط حسابات مالية من الضروري تأسس وتعيد ميزانيتك حتى تنهي قسط او قروض او فواتير لا تبدأ بمشاريع جديدة احتمال تطرأ تغيرات تزيد غضبك على اي حال ادرس كل الخطوات اصغي لاراء الاخرين اذا عندك أمل كبير ابتعد عن الضغوطات النفسية حاول الاسترخاء بعيداً عن الصعوبات، للبعض مرافقة مريض، للبعض فواتير واستحقاقات ضرائب بورصة تأمين ترتيب واعادة تحسين على أمورك مالية.

برج الحوت: تركز على الشراكة سواء عاطفة او عمل انت بحاجة للتوازن وقدرة حكيمة لظبط الاحداث وتجاوز المطبات انتبه من التسرع واتجاهات المعاكسة قد تظهر قضايا بدون موعد لا تضع نفسك بموضع مجابهة وتظهر بصورة مشاكس وصاحب طاقة سلبية مطلوب منك معالجة الامور بدون تحدي والتقرب من الشريك.