روسيا حققت لمسلمي القرم أمنية طال انتظارها 15 عاما

جهينة نيوز:

أكد النائب في مجلس الدوما الروسي (البرلمان) روسلان بالبيك، أن روسيا حققت لتتار شبه جزيرة القرم ما عجزت السلطات الأوكرانية عن تحقيقه.

وقال بالبيك خلال حوار على قناة روسيا اليوم : إن تتار القرم وغيرهم من القوميات المهمشة حصلوا أخيرا على حقوقهم بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإعادة ممارسة تقاليدهم وثقافتهم الخاصة، والتي كانت مسلوبة بفعل القوانين الأخرى قبل عودة القرم لروسيا عام 2014.

وأشار إلى أن هناك خطوة غير مسبوقة تدل على أن تتار القرم حصلوا على حقوقهم، وأصبحت المدارس والمعابد تتبع إدارة مركزية واحدة بقيادة مسلمي القرم، وقبل عام 2014 لم تكن هناك إدارة موحدة لهذه المعابد، مما أدى لظهور الجماعات المتطرفة التي كانت تسعى للحصول على هذه المعابد بالقوة لنشر الآيديولوجية المتطرفة بين المسلمين هناك.

ونوه بأن موسكو حققت رغبة مسلمي القرم بعد 15 عاما، من مطالبهم للسلطات الأوكرانية ببناء مسجد جامع لهم في شبه الجزيرة، ولكن قوبلت طلباتهم بالرفض من سلطات كييف، وحقق الرئيس الروسي طلبات المسلمين وتم بناء المسجد الجامع بنسبة 99%.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد هنأ سكان القرم بالذكرى الخامسة لعودة جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.

ورجعت القرم إلى قوام روسيا، التي كانت ضمنها من العام 1784 حتى سنة 1954، على خلفية اندلاع أزمة سياسية حادة في أوكرانيا عام 2014، وفي 11 مارس من ذلك العام اتخذ المجلس الأعلى للقرم ومجلس مدينة سيفاستوبل قرارا بإعلان استقلال شبه الجزيرة على خلفية تغيير السلطة في أوكرانيا.

RT