السلطات الكويتية تعتقل رجل الأعمال السوري مازن الترزي

جهينة نيوز

اعتقلت سلطات الأمن الكويتية رجل الأعمال السوري مازن الترزي و4 من معاونيه في مجلة "الهدف"، وفقا لما اوردته صحيفة القبس الكويتية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن قوات الأمن الكويتية اقتحمت مقر المجلة، واعتقلت الخمسة، وأن عملية الاقتحام استغرقت ثلاث ساعات.

ولفتت الصحيفة الكويتية إلى أن سلطات الأمن صادرت خلال المداهمة أجهزة كمبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف الخاصة برجل الأعمال السوري، وخرجت به من مقر المجلة وهو مكبل اليدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلطات الأمن اعتقلت الترزي على خلفية اتهامه "بتبييض أموال لجهات خارجية، وطباعة منشورات من دون تراخيص".

وبحسب الصحيفة ، فقد تم اعتقال سكرتيرة الترزي ومعاونين لبنانيين له، بتهمة الانتماء لـ"حزب الله" والتخابر معه.