البنتاغون يطالب بـ23 مليار دولار لتمويل الاستخبارات العسكرية

جهينة نيوز:

طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من الكونغرس تخصيص قرابة 23 مليار دولار لتمويل نشاط الاستخبارات العسكرية في العام المالي 2020 الذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

وذكر البنتاغون في بيان صدر اليوم الاثنين أن هذا المبلغ البالغ 22.95 مليار دولار، يغطي تكاليف تحقيق البرنامج الخاص بالاستخبارات العسكرية وتمويل عمليات غير مخططه في الخارج ومن شأنه دعم الاستراتيجية الدفاعية القومية.

وتتضمن الميزانية العسكرية للعام 2020 التي أعدها البيت الأبيض ووجهها للكونغرس الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 5 بالمئة بالمقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 750 مليار دولار، وتشمل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، وتخصيص 14 مليار دولار للأسلحة النووية، إضافة إلى 13.6 مليار ستنفق على الدفاع الصاروخي.

تاس