داعش الارهابية تقتل اربع عناصر من قسد و متزعمهم الايطالي

جهينة نيوز:

نشر تنظيم داعش الارهابي صور لخمس قتلى من ميليشيا قسد (قوات سورية الديمقراطية) بينهم متزعمهم الايطالي الجنسية الذي نشرته صورته و وثائقه (الصورة المرفقة) و ذلك بحسب ما نقلت صفحة شبكة "Directorate 4" المختصة بأخبار التنظيمات الارهابية على التلغرام.

و زعم تنظيم داعش الارهابي أن القتلى سقطوا خلال الهجوم على مخيم الباغوز .

و يذكر أن عشرات الاجانب يقودون ميليشيا قسد قد قتلوا في سورية و شيعتهم ميليشيا قسد بينهم امريكيين و بريطانيين و فرنسيين و ألمان هذا و ترد تقارير من شمال سورية أن الاحتلال الامريكي يعتمد عملياً على شركات أمنية بينها بلاكووتر في إحتلاله الشمال السوري و كانت جهينة نيوز نقلت في وقت سابق من هذا الشهر عن مصادرها مقتل 53 مرتزق لشركة بلاك ووتر غالبيتهم أمريكيين يقاتلون تحت مسمى قوات سورية الديمقراطية خلال إشتباكات مع الجيش السوري و قوات روسية من شركة فاغنر الخاصة.