الخيال العلمي أصبح حقيقة ... علماء روس يصنعون آلة الزمن

الإثنين, 18 آذار 2019 الساعة 22:23 | تكنولوجيا, علوم أخرى

الخيال العلمي أصبح حقيقة ... علماء روس يصنعون آلة الزمن

جهينة نيوز:

في اختراق علمي جديد، تمكن علماء روس بالتعاون مع زملاء لهم من الولايات المتحدة وسويسرا من بناء "آلة زمن"، استطاعات نقل جزيئات متناهية الصغر أجزاء من الثانية إلى الماضي.

و أفادت شبكة "RT Oniline" أن علماء معهد موسكو للفيزياء و التكنولوجيا و بمساعدة علماء من الولايات المتحدة و سويسرا نجحوا في بناء آلة الزمن و التي نقلت أصغر وحدة ممكنة لقياس المعلومات في حاسوب كمي أجزاء من الثانية الى الوراء .

و تعتبر هذه التقنية تحدي للقانون الثاني للديناميكا الحرارية التي تحكم باتجاه الأحداث من الماضي الى المستقبل.


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